Torredembarra vol convertir-se en un referent per al turisme esportiu

L'objectiu es desestacionalitzar el turisme sense modificar els actius ja existents

Actualitzada 29/05/2018 a les 17:15

Torredembarra celebrarà el proper dimarts, 5 de juny, la jornada Els esports a la platja, un actiu competitiu estratègic per a Torredembarra, organitzada per la Regidoria de Turisme de Torredembarra, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya. L’esdeveniment se celebrarà a l’Espai Cultural Sala del Mar.Amb aquesta acció Torredembarra planteja una reflexió estratègica sobre la incorporació de nous elements per posicionar-se com a destinació de referència en el turisme esportiu i concretament en els esports practicats a la platja, i així sumar nous productes i reforçar el model que aposta pel sol i platja i de turisme familiar de la destinació. En aquest sentit, el regidor de Turisme, Jordi Solé, ha explicat que la iniciativa de realitzar aquesta jornada sorgeix al si del Consell de Turisme de Torredembarra amb l’objectiu de trobar noves fórmules per desestacionalitzar el turisme sense modificar els actius ja existents.Per la seva part, la directora tècnica del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Marta Farrero, ha comentat que la col·laboració en la realització d’aquesta jornada s’emmarca en la tasca que realitza el SAM (Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona) per donar suport als municipis, en aquest cas per ajudar a complementar el model turístic de Torredembarra.La jornada va dirigida a les empreses, associacions i entitats del sector turístic i àmbits relacionats de Torredembarra, així com a agents d’altres destinacions de Costa Daurada, Terres de l’Ebre o la resta de Catalunya que hi estiguin interessades, vol ser un espai de reflexió i debat sobre les oportunitats i frens del desenvolupament de productes esportius a la platja com a factors de posicionament de les destinacions de costa.La jornada s’estructura en dues taules rodones que afavoriran el diàleg amb els assistents. La primera és una taula inspiradora que presentarà experiències de gestors de destinacions litorals catalanes actives i referents en la consolidació de la platja com a espai esportiu. Es coneixeran els casos de Calella, Castelldefels i Castelló d’Empúries.La segona consisteix en una taula col·loqui amb empreses, associacions i agències especialitzades, en la que es posaran sobre la taula les característiques i necessitats en la creació de producte esportiu a la platja a través de l’Associació Beach Tennis de Catalunya, l’empresa NordicWalking Series i l’agència receptiva Sol-Active Tours.