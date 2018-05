Salou premia les millors idees de negoci dins del programa Institut Emprèn

En aquesta edició hi han participat 84 alumnes i s'han presentat fins a 31 treballs

Els instituts de Salou han conegut avui els premis a les millors empreses ideades pels alumnes participants al concurs l'Institut Emprèn. Un programa que fa nou anys que es desenvolupa al municipi i que busca fomentar l'esperit emprenedor dels joves. En aquesta edició, en la qual han participat fins a 84 alumnes i s'han examinat fins a 31 treballs per part del jurat s'han premiat quatre projectes, s'han distingit quatre treballs més amb un diploma i un altre projecte ha rebut una menció especial amb un diploma.Els treballs distingits són:-ALSOM S.L, premi al millor projecte empresarial, de les alumnes Meritxell Nuñez i Fatiha Skiou, de l’Institut Jaume I, amb la incorporació de dos dispositius als vehicles que detectin l'alcoholèmia i la somnolència, per tal de disminuir els accidents de trànsit.- GRUP CIAOPELO S.L, premi al projecte més ben treballat, dels alumnes Adrián Aguado Nuñez, Cristina de la Cruz Herrera i Laia Panadés Bosch de l’Institut Jaume I. Aquest pretén la comercialització d’una eina que en tan sols 2 moviments deixa el cos lliure de pèl.- EYE LIFE, premi al projecte més innovador, de l’alumne Achraf Abbassi de l’Institut Marta Mata. Es tracta d’unes lents de contacte que fan la funció de gravar tota la vida d’una persona.- PILL COMAPNY, premi al projecte més responsable socialment, de les alumnes Paula de Miguel López, Sophia Wolohan i Júlia Virumbrales de l’Escola Elisabeth. Aquest consisteix en un dispensador de pastilles d’última tecnologia, amb llums, alarma i amb got d’aigua per a gent gran que no se’n recordi de prendre-les.També s'han fet quatre mencions especials als treballs: MECHANICAL MA de Marta Mateo i Alba Pacheco Saldaña de l’Institut Marta Mata; COLOR LIFE de les alumnes Martina Inthamoussu i Esther Uceda de l’Institut Marta Mata; COTOFLUIX S.L. de les alumnes Sara Díaz, Amelia Chezzi, Mònica Ferran, Miriam Rodríguez i Noemí Moreno de l’Institut Jaume I; SPRINGTROLLY de les alumnes Natalia Garcia, Carlota Castellanos i Leire Berincua de l’Escola Elisabeth.