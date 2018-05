Salou plantarà un arbre «per la Pau» en homenatge a les víctimes dels actes violents

El ple de l’Ajuntament acordarà demà una declaració institucional per declarar el municipi costaner lliure de violència

Actualitzada 29/05/2018 a les 15:43

El ple de l’Ajuntament acordarà demà, en la sessió de maig, una declaració institucional de tots els grups polítics que vol situar Salou com un municipi lliure de violència. Així, la moció busca fer un explícit reconeixement, respecte i record a «totes les víctimes» d’actes violents, inclosos els ferits i els familiars que han patit i pateixen les conseqüències físiques i psicològiques; dedicar un espai a la seva memòria i homenatge a plaça de la Pau, amb la plantada d’un arbre per la Pau; i declarar el municipi de Salou com «ciutat per la Pau i la no violència».L’acord de la moció també expressa «l’agraïment i suport a les autoritats i organitzacions internacionals, autoritats governamentals (de l’Estat espanyol, Generalitat de Catalunya i les CCAA), policials i judicials, que en la mateixa direcció i objectiu han lluitat i continuen combatent el terrorisme amb les armes de la democràcia i la llei, defensant els drets dels ciutadans i ciutadanes a la llibertat, la seguretat i a conviure en pau». A més, el text de la moció manifesta «el més sincer agraïment i suport a totes les organitzacions i associacions de víctimes que defensen la dignitat de tots els afectats pel terrorisme, i reivindiquen a la justícia i al govern de l’Estat que resolguin aquells centenars de crims i actes violents que encara no han estat aclarits ni tancats».