Mor un mecànic d'un taller de Riudoms en caure-li a sobre el cotxe que reparava

L'home va ser evacuat en estat crític a l'Hospital Joan XXIII, però ja no es va poder fer res per salvar la seva vida

Actualitzada 29/05/2018 a les 08:49

Un home de 45 anys que era mecànic en un taller de Riudoms va morir, la nit d'ahir dilluns 28 de maig, com a conseqüència d'un accident laboral. En concret, l'home es trobava reparant un cotxe quan la plataforma elevadora sobre la qual es trobava el vehicle es va trencar i, com a conseqüència, el turisme va caure sobre el mecànic. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Joan XXIII, on va morir poc després.L'accident mortal es va produir ahir dilluns prop de les 8 del vespre en un taller mecànic situat al passeig Germans Nebot de Riudoms. Segons fonts consultades per aquest mitjà, l'accident es va produir quan el mecànic es trobava reparant un vehicle amb una plataforma elevadora. Per causes que es desconeixen, la plataforma elevadora va trencar-se i el vehicle va caure sobre el treballador, que estava revisant els baixos del turisme.Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar immediatament una dotació dels Bombers i tres unitats del SEM, que van evacuar l'home amb pronòstic crític a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on va morir sense que els sanitaris poguessin fer res per salvar-li la vida.