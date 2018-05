La llei preveu que els propietaris d'edificis amb valor cultural no han de pagar l'IBI a canvi d'obrir al públic com mínim quatre dies al mes

Actualitzada 29/05/2018 a les 18:54

L'Ajuntament d'Altafulla reclamarà als propietaris del Castell dels Montserrat que deixin visitar-lo quatre dies al mes, tal com diu la Llei (9/1993) del Patrimoni Cultural Català. Així, ho ha aprovat el ple municipal per unanimitat, després que EINA-Esquerra Independentista presentés una moció, segons ha avançat Altafulla Ràdio.La llei preveu que els propietaris d'edificis amb valor cultural no han de pagar l'IBI a canvi de garantir la seva obertura al públic durant un mínim de quatre dies al mes. En el cas del Castell d'Altafulla, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), els amos del qual no compleixen amb la llei que permetria la seva difusió.