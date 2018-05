Foment preveu que l'ample de via internacional arribi al tram Vandellòs - Tarragona a finals del 2020

El secretari d’Estat d’Infraestructures assegura que l'execució del Corredor Mediterrani a Catalunya ja està «per sobre del 90%»

Actualitzada 29/05/2018 a les 12:59

L'ample de via ibèric, un «problema»

17 noves licitacions

El secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar, ha assegurat que l'ample de via internacional arribarà al tram ferroviari entre Vandellòs i Tarragona a finals del 2020. Gómez-Pomar ha afirmat que la conversió de l'ample de via ibèric a l'internacional no és un treball «complex», però que «s'han de coordinar actuacions en tres trams diferents». «En el moment en què tinguem la segona via amb el tercer fil entre València i Castelló procedirem a posar l'ample de via internacional entre Castelló i Vandellòs i Vandellòs i Tarragona», ha dit. Amb tot, el tram entre Vandellòs i Tarragona, que actualment té doble via d'ample ibèric, encara no s'ha inaugurat i està «en proves». És per aquest motiu que el secretari d'Estat ha demanat «paciència fins que tots els elements de seguretat estiguin comprovats». «Serà en aquest moment quan s'iniciï l'explotació comercial», ha dit en un acte en què s'ha debatut l'estat i la importància del Corredor Mediterrani.Gómez-Pomar ha assegurat que el tram entre Vandellòs i Tarragona és «significatiu» perquè suposa un «estalvi pel que fa al temps en el transport de viatgers». En relació amb l'estat de les obres del Corredor Mediterrani a Catalunya, el secretari d'Estat d'Infraestructures ha assegurat que estan «per sobre del 50%».El secretari d'Estat ha remarcat que en els pressupostos d'aquest any hi ha previstos uns 923 milions d'euros per a l'eix ferroviari del litoral, un 23,4% més que en els del 2017. En aquest sentit, ha assenyalat que existeix un «consens absolut» sobre la importància del Corredor Mediterrani, així com sobre la rellevància de l'economia dels territoris de la mediterrània. Tanmateix, ha reconegut que hi ha hagut moments de «dubte» pel que fa a la seva construcció.«Espanya té un problema d'ample de via al qual mai no s'ha sabut donar una resposta concreta», ha assenyalat el secretari d'Estat d'Infraestructures, després d'indicar que aquest és, precisament, un dels grans reptes del teixit ferroviari espanyol. «Ha fet molt mal», ha apuntat.Segons Gómez-Pomar, l'ample de via és un «problema que s'ha aconseguit corregir en el transport de viatgers, però no en el trànsit de mercaderies». El secretari d'Estat d'Infraestructures ha apuntat que l'ample de via és «una complexitat» afegida que té Espanya i que «el tercer fil és una solució molt idònia» per a aquest «problema».El secretar d'Estat d'Infraestructures ha apuntat que «està previst que en els pròxims mesos es puguin licitar fins a 17 projectes per un import de 2.100 milions d'euros» en els territoris que formen part del Corredor Mediterrani. La majoria, però, no seran a Catalunya, on ha assenyalat que només queda per licitar un tram (Castellbisbal-Martorell). La majoria, segons ha indicat Gómez-Pomar, seran a Múrcia i Almeria, on les obres pateixen «un major retard».