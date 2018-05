L'ajuda també servirà per aplicar el programa CER de captura, esterilització i retorn del gat a la colònia

Actualitzada 29/05/2018 a les 16:30

L'Ajuntament de Falset ha atorgat una subvenció de 1.499,35 euros a l'Associació SolCats per poder realitzar tasques de control de les colònies de gats de carrer al municipi, aplicant les condicions de salubritat i neteja necessàries en aquests punts d'alimentació que seran realitzades de manera regular.L'ajuda també servirà per aplicar el programa CER de captura, esterilització i retorn del gat a la colònia. A més d'alimentar els gats amb pinso sec en aquests punts.Segons la plataforma Projecte de Gestió Ètica de Colònies Felines Solcats totes les activitats és realitzaran amb el mínim de prejudicis per als veïns de la zona.Amb la seva tasca d'esterilització busquen evitar la proliferació incontrolada i mantenir un bon estat de salut de la colònia de gats de Falset.