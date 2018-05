Tres empreses de Mont-roig del Camp buscaran personal a través d'entrevistes 'exprés'

Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament per fomentar l’ocupabilitat al municipi

18 llocs de feina a la primera de les sessions

L’àrea d’Impuls Econòmic i d’Ocupació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha posat en marxa una nova iniciativa per fomentar l’ocupabilitat al municipi. Es tracta de l’Espai Entrevistes, a través del qual empreses locals que estiguin en procés de selecció de personal entrevistaran a persones inscrites a la Borsa de Treball Municipal. La singularitat de la proposta és que es tracta de sessions exprés per a trobar feina amb entrevistes que tenen una durada màxima de 5 minuts.Amb aquestes sessions, les persones que busquen feina tenen l’oportunitat de presentar-se i defensar personalment la seva idoneïtat pel lloc que s’ofereix. Per la seva banda, les empreses poden valorar un gran nombre de candidatures de forma ràpida i tenir un primer contacte amb els entrevistats. Posteriorment poden decidir efectuar segones entrevistes en profunditat amb aquelles persones que considerin que s’ajusten als perfils cercats.La primera d'aquestes sessions tindrà lloc el proper dijous 31 de maig al Centre Polivalent de Miami Platja i hi participaran 3 empreses del municipi. En aquesta ocasió es realitzaran entrevistes ràpides per un total de 18 llocs de treball, que estan relacionats amb el sector turístic. Es tracta d’ajudants de cuina, cambrers, recepcionistes, personal de manteniment o auxiliar administratiu, entre d’altres.Les entrevistes començaran a les 9 del matí i es faran segons ordre d’arribada dels candidats. Per participar-hi cal portar un currículum actualitzat per a cada lloc de treball al qual es vulgui optar. És imprescindible estar inscrit a la Borsa de Treball Municipal així com complir amb els requisits demanats per les empreses. A partir de l’aspirant número 20 de cada oferta no es pot assegurar l’entrevista però si que es podrà entregar el currículum a les empreses.