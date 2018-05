Salou debatrà una moció perquè els jubilats puguin jugar al bingo

El PSC proposarà en el ple modificar la normativa després de les inspeccions a les llars de Tarragona

Actualitzada 27/05/2018 a les 23:00

L’Ajuntament de Salou debatrà en la sessió plenària que se celebrarà aquest dimecres a les dotze del migdia un possible canvi normatiu que permeti jugar al bingo a les llars de jubilats i jubilades del municipi. Es tracta d’una moció que ha presentat el grup del PSC després que a Tarragona se n’aprovés una de similar en el ple d’aquest mes de maig. Segons explica el regidor del PSC de l’Ajuntament de Salou, David González, entre els usuaris de les llars de gent gran que, habitualment, juguen al bingo, hi ha certa preocupació arran de les inspeccions que Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana han fet recentment en centres tarragonins, una inquietud que hauria arribat a la regidoria de Serveis Socials. «Amb aquesta demanda sobre la taula i el que ha succeït a Tarragona, hem decidit presentar aquesta moció», explica González que, alhora, destaca que la gent gran de Salou juga al bingo amb cigrons, no pas amb diners.En el text es proposa modificar la llei que regula el joc –tal com s’ha fet en altres comunitats autònomes, com Múrcia o la Comunitat Valenciana– i considerar el bingo «de caràcter social o amistós» en les associacions o centres d’atenció a persones majors de 65 anys i en centres de persones amb discapacitat. El permís seria per als majors d’edat i el joc el podrien practicar «exclusivament» les persones associades o usuàries «i amb més de quatre anys d’antiguitat».En el text de la moció també es proposa que el bingo no sigui objecte d’explotació lucrativa ni pels jugadors ni per altres persones físiques i jurídiques. En aquest sentit, s’estableix un import màxim per persona i partida que no superi els 20 cèntims i que, l’import total jugat per tots els jugadors no sigui superior a cinc euros cada partida. Quant als horaris per poder jugar al bingo, el PSC de Salou proposa que aquests siguin adaptats a les necessitats de les llars de jubilats.Amb aquest seguit de propostes, es pretén modificar la normativa de Joc i Apostes, que estableix que «els jocs del bingo només es poden practicar en sales de bingo i casinos que han obtingut l’autorització prèvia d’instal·lació i el permís d’obertura», a més de «salons de joc que ho sol·licitin».Si la moció socialista prospera en el ple de l’Ajuntament de Salou, els acords es faran arribar al Parlament de Catalunya, al Consell Sectorial de la Gent Gran, a les Juntes de les Llars de la Gent Gran i a la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat.