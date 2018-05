La via de la costa es desmantellarà quan entri en funcionament el Corredor del Mediterrani

Els alcaldes de Cambrils, Salou, Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant s’han reunit avui a Madrid amb el Secretari d’Infraestructures de l’Estat

Les instal·lacions ferroviàries entre Salou i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es desmantellaran de manera immediata un cop entri en funcionament el Corredor del Mediterrani. Aquest ha estat el compromís que ha adoptat el secretari d'Estat d'Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, acompanyat dels representants d’ADIF, Renfe i de la Subdelegació del Govern a Tarragona, en una reunió que ha tingut lloc aquest matí al Ministeri de Foment, i a la qual han assistit l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; i els alcaldes de Salou, Pere Granados; de Mont-roig del Camp, Fran Morancho; i de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia.En la reunió han assistit, a més dels alcaldes i del secretari d’Infraestructures de l’Estat, el president d’ADIF, Juan Bravo; la directora general de Explotación y Construcción de ADIF, Isabel Pardo; el secretari general d’Infraestructures, Manuel Niño; el subdelegat del Govern de l’Estat a Tarragona, Jordi Sierra; el director de Operaciones de Renfe, Francisco Minayo de la Cruz; i el subdirector general de Planificación Ferroviaria, Jorge Ballesteros.Aquest matí s'ha acordat que el desmantellament de la infraestructura ferroviària consistirà en l’aixecament físic de les vies, les catenàries i les travesses, i anirà a càrrec de l’empresa pública Emfesa mitjançant un contracte directe, segons ha precisat Isabel Pardo, directora general de Explotación y Construcción de ADIF.Paral·lelament es redactarà un projecte per integrar el traçat en l’entorn amb l’objectiu de garantir el compliment de la declaració d’impacte ambiental previst en la posada en marxa del Corredor del Mediterrani, que segons es preveu entrarà en servei en els pròxims mesos. Aquest projecte, la redacció delqual es traurà a licitació pública el mes de juny, també ha de servir per salvar l’efecte barrera, creant nous punts de pas en el traçat, afavorint la permeabilitat, la recuperació de la cota 0 i la integració en el paisatge, tal com han argumentat des del Ministeri.Per a redactar aquest projecte es crearan grups de treball entre els serveis tècnics del Ministeri i cadascun dels ajuntaments. Amb aquests grups es pretén tenir en compte el criteri i necessitats dels municipis afectats, així com estudiar mesures provisionals a aplicar un cop desmantellada la via i mentre no s’executi el projecte d’integració amb l’entorn. Tot i que no s’ha precisat el termini, la redacció d’aquest estudi es podria perllongar un any.Per la seva part, l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha assegurat que «estem a l’espera que ens enviïn la planificació de com i quan han de fer aquests treballs». El batlle també ha traslladat la problemàtica puntual de Salou: «al nostre municipi tenim una intranquil·litat afegida pels aspectes de mobilitat i hem demanat que estudiïn la manera que mentre es duguin a terme les obres de desmantellament els vehicles i veïns puguin seguir passant entre les dues parts que divideix l’actual via perquè, està clar, no podem deixar incomunicat el municipi». Per la seva banda, l’Ajuntament tirarà endavant el projecte d’Eix Cívic; un espai que vertebrarà els terrenys que quedin desocupats creant una rambla comercial i d’habitatges que unirà finalment el trencadís que suposa el pas de la via pel centre del municipi.Finalment, Granados ha recordat als presents a la reunió que cal seguir convocant comissions mixtes tal com es recull al conveni de maig de 2011 amb el Ministerio de Fomento per fer un seguiment de compliment d’aquell protocol, ja que «cada municipi tenim unes peculiaritats i cal seguir avançant en els compromisos contrets». Des del Consistori asseguren que fa mesos que han sol·licitat una reunió conjunta amb l’Ajuntament de Salou, la Generalitat i Portaventura per tal que es construeixi una estació provisional i «que els usuaris del ferrocarril tinguin un bon servei».