La Pobla ja respira ambient de Festa Major

Una seixantena d’actes formaran el programa d’actes del 2 al 30 de juny

Actualitzada 28/05/2018 a les 16:46

Programació per als Jocs Mediterranis

Després de Sant Joan, Jarabe de Palo

Aquest dissabte La Pobla donarà el tret de sortida als actes previs emmarcats en el programa de la Festa Major de Sant Joan. Aquesta oferirà una seixantena depropostes per a tots els públics, del 16 al 30 de juny, si bé des d’aquest cap de setmana i fins al 15 de juny proposarà un seguit de propostes culturals i lúdiques per a tots els pobletans.El tret de sortida correspondrà a la segona edició del Torneig de minibàsquet, organitzat perl’Associació Esportiva del municipi i que tindrà lloc dissabte al matí, a la pista coberta del ComplexEsportiu Municipal. L’activitat esportiva tindrà continuïtat a la tarda ja que, a les 18 hores, CF Pobla iCF Reus oferiran el tradicional partit de futbol de veterans que sempre vesteix el programa de laFesta Major pobletana.Finalment, la jornada inaugural quedarà completada a les 22 hores, amb el correfoc adult pels carrers del poble. Aquest comptarà amb la participació de l’Associació Juvenil Els Set Pecats Capitals Ball de diables, la Colla de Diables Tronats de Mar de Vilanova i la Geltrú, el Ball de diables de Vila-seca, la Colla de Diables del Catllar i el Ball de diables de la Canonja.L’endemà diumenge al migdia, l’esport tornarà a recuperar el protagonisme a través de la jornada deportes obertes al Camp de futbol i Pavelló. Ambdues instal·lacions esportives municipals han estatrenovades i millorades de cara a la celebració dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, que en el casde La Pobla consistiran en la disputa de fins a sis partits de la competició de futbol.Pel que fa al primer cap de setmana d’actes previs a la Festa Major de Sant Joan, la cultura servirà de cloenda en forma de representació teatral. El Petit Príncep, a càrrec de la Companyia la Sala, del Morell, serà l’encarregada d’oferir el primer espectacle d’arts escèniques d’aquesta celebració que, durant les properes setmanes, oferirà a habitants i visitants una seixantena de propostes entre les quals no hi faltaran clàssics imprescindibles com la litúrgia, la música, les activitats infantils, la gastronomia, etc.La programació associada als Jocs Mediterranis es veurà completada amb un seguit d’actes integrats en el programa cultural dels Jocs. Així, La Pobla celebrarà fins a quatre actes de tipologia diversa: Inauguratio, a càrrec de la Companyia Nemesis, el 10 de juny (18.30 h) al Casal Cultural. En acabar i al carrer Sant Joan, l’Ajuntament oferirà una degustació gastronòmica mediterrània.Aquesta permetrà assaborir un menú complet amb quatre dels plats més tradicionals de lagastronomia mediterrània: cuscús (Marroc), humus amb bastonets d’hortalisses (Líban), quichelorraine (França) i iogurt grec amb fruita i cereals (Grècia). Tot plegat s’oferirà per només 4 euros –amb beguda inclosa- i la recaptació íntegra serà destinada a finalitats solidàries.L’oferta cultural dels Jocs a La Pobla també inclourà, el 16 de juny, el concert de Sant Joan, amb Vergüenza Ajena i Los Manolos; així com l’espectacle piromusical La Mediterrània i els Jocs Mediterranis, la nit del 25 de juny.Finalment, cal recordar que l’ambient festiu a La Pobla no finalitzarà amb la Festa Major, ja que l’Ajuntament organitzarà un any més les tradicionalsFestes d’Estiu, que inclouran com sempre la Festa del Playback, la Festa del Romesco, la Paella Popular i, enguany, el concert solidari que protagonitzaran Jarabe de Palo, amb els reusencs Doble Rombo com a teloners. La recaptació íntegra d’aquest concert serà lliurada a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. Aquest concert tindrà lloc el 14 de juliol, i s’ofereix al públic per només 10 euros.