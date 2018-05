L'última tongada d'encausats per la vaga del 8-N al Camp de Tarragona declara a l'Audiència

El regidor de la CUP de Torredembarra es nega a comparèixer, entre les set persones citades en el darrer dia de declaracions

Actualitzada 28/05/2018 a les 12:59

L'última tongada de persones encausades al Camp de Tarragona per la vaga del 8 de novembre declara aquest dilluns a l'Audiència de Tarragona. Entre les set persones citades, s'hi troba el regidor de la CUP de Torredembarra, Toni Sacristan, que s'ha negat a comparèixer davant del jutge. «No reconeixem la legitimitat d'aquest tribunal, no hi compareixerem ni avui ni a la següent vegada; no hi anirem voluntàriament», ha advertit el regidor cupaire. Sacristan i una companya no s'han presentat a la citació, mentre que cinc investigats sí que ho han fet -només responent les preguntes del seu advocat- i un vuitè encausat se l'ha citat en una nova data posterior. En aquesta recta final de declaracions de les 39 persones investigades al Camp, també faltarà la declaració de tres agents de la policia nacional. Un dels advocats defensors en aquesta causa, Carles Perdiguero, que representa part dels investigats, insisteix que alguns ni tan sols van ser-hi, a la vaga, i que es demanarà l'arxiu de totes les actuacions. Una trentena de persones s'han concentrat davant l'edifici de l'Audiència per donar-los suport.Com en les anteriors ocasions, els concentrats han rebut amb crits de no esteu sols i pancartes demanant l'alliberament dels presos polítics l'arribada dels encausats citats aquest dilluns a declarar. És la darrera jornada oficial de citacions, si bé en quedaran de pendents, ja sigui perquè s'han modificat dates -com és el cas d'una persona citada inicialment avui- o perquè no han comparegut en primera citació i el jutge els tornarà a requerir, més enllà de la decisió que prengui sobre les accions que emprèn contra aquestes persones.Entre aquestes s'hi troben els quatre regidors de la CUP encausats -de Reus, Tarragona i Torredembarra. El regidor cupaire Toni Sacristan, ja ha avisat que tampoc s'hi presentarà en segona citació perquè, per voluntat pròpia, no té intenció de fer-ho. Si més no, s'ha personat a les portes dels jutjats i s'ha sumat a la concentració de protesta. De les set persones citades aquest dilluns al matí, cinc han entrat, però s'han limitat a respondre les preguntes del seu lletrat. L'advocat Carles Perdiguero demanarà que s'arxivi la causa.Perdiguero ha reiterat que alguns encausats no eren a la vaga, i els que sí hi van anar, assegura que en cap moment van posar en perill la circulació del trànsit, es van limitar a exercir el seu dret a vaga i que no es pot considerar un fet delictiu. És la recta final de les citacions judicials per prendre declaració al total de 39 persones encausades per la vaga general del 8-N, totes elles vinculades a moviments independents, a través de partits, casals, etc. A partir de dimecres s'inicia una nova ronda de declaracions en aquest cas per l'1-O.