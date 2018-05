KFC Salou obre les portes al públic aquest dimarts a l'avinguda Carles Buigas

El local romandrà obert cada dia de deu del matí fins a les tres de la matinada durant tota la temporada d'estiu

Actualitzada 28/05/2018 a les 21:35

El nou restaurant KFC (Kentucky Fried Chicken) Salou obre les portes al públic dimarts després de l’acte d’inauguració que s'ha celebrat aquest vespre. L’establiment de la coneguda cadena s’ubica a l’avinguda Carles Buigas de Salou i romandrà obert cada dia de deu del matí fins a les tres de la matinada durant tota la temporada. A l’hivern, tancarà portes.La nova aposta de KFC a la demarcació de Tarragona, després de la inauguració d’un establiment al centre comercial Les Gavarres, ha suposat la creació de 45 llocs de treballs amb una plantilla composta per veïns del municipi i de poblacions properes. El nou restaurant compta amb una àmplia terrassa de 400 metres quadrats amb capacitat per a 200 persones. A l’interior del local, de 330 metres quadrats, l’aforament és de 60 persones. KFC Salou ocupa el local on anteriorment oferia servei una pizzeria.KFC Corporation, amb seu a Louisville, (Kentucky) és la marca líder en productes de pollastre, propietària de la genuïna recepta del Coronel Sanders, compta amb més de 17.000 restaurants repartits per tot el món.