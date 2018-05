La pròxima recollida es realitzarà als cinemes de la província on es podrà fer donació d’aliments a canvi de crispetes i beguda gratuita

Actualitzada 28/05/2018 a les 12:50

400 kg l’any per una dieta equilibrada

El Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona ha presentat la seva memòria anual de l’any 2017, avui 28 de maig. El balanç ha estat un total de 2.767.000 quilos d’aliments repartits a les comarques de la província de Tarragona durant aquest any.El president de la Federació Catalana dels Bancs d’Aliments, Joan Vila, ha explicat que «des de la seva implantació l'any 1996 el Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona ha repartit més de 24 milions de quilos. La nostra tasca és recollir, emmagatzemar i distribuir aliments a les entitats benèfiques de la província». Més de 25.000 persones han estat beneficiaries de les donacions a la província durant aquest període. El balanç d’enguany ha estat amb un 32% en fruita, verdura i sucs, un 18% en llet i un 15% en pasta, arròs i llegums. La llet és un dels productes de més necessitat i aquest any s’ha augmentat les donacions en un 26% respecte del període del 2016.El president de la Federació ha estat acompanyat pel portaveu de comunicació de l’entitat, Òscar Ologaray, que ha presentat la campanya «La Fam no fa Vacances». Una campanya per realitzar la recollida d’aliments bàsics durant la temporada d’estiu. «La campanya pretén motivar a la ciutadania a mobilitzar-se durant els mesos de maig, juny i juliol», ha manifestat el portaveu. Dins d’aquesta campanya, dissabte 2 de juny es realitzarà la pròxima recollida d’aliments d’una manera diferent. Durant la tarda es podran aportar aliments bàsics a canvi de crispetes i beguda gratis a la majoria de cinemes del Camp de Tarragona.Ologaray també ha explicat que un adult necessita uns 400 quilos l'any per tenir una dieta equilibrada, i que el Banc d’Aliments només es pot permetre cobrir una menjada diària. Per aquest motiu fan una crida a la ciutadania, perquè no deixin de fer donacions durant tot l’any. «És necessària la participació i implicació de tothom, malgrat que ara molts marxem de vacances a la platja o a la muntanya hem de seguir recordant que La Fam no Fa Vacances», ha manifestat el portaveu de l’associació.Des del Banc dels Aliments recorden que el seu treball és constant al llarg de l’any i que tots aquells que vulguin col·laborar poden fer-ho trucant al 977 75 74 44 o al web www.bancalimentstarragona.org