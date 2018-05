CCOO qüestiona la «vessant social, econòmica i ambiental» del projecte de Hard Rock Entertainment World

El sindicat dubta de la xifra real de llocs de treball que es crearan i si aquests seran «de qualitat, estables i amb aplicació els convenis col·lectius vigents»

Actualitzada 28/05/2018 a les 19:45

CCOO ha tornat a qüestionar «les vessants econòmica, social i ambiental» del projecte de Hard Rock Entertainment World a Tarragona, després de l'adjudicació definitiva dels terrenys on s'han de crear 2 hotels, un casino i un centenar de botigues. El sindicat posa en dubte el número de llocs de treball que s'han anunciat i que aquests «siguin de qualitat, estables i en aplicació els convenis col·lectius vigents». Des de CCOO es defensa «un model turístic sostenible econòmicament, socialment, ambientalment, que sigui respectuós amb el territori i que generi valor afegit» i rebutja que «un negoci que està basat en el luxe i el joc» hi encaixi».Des del sindicat CCOO s'ha mostrat «preocupació» per un projecte «associat a un gran impacte ambiental, amb edificis enllumenats i colossals, grans zones d'aparcament per a vehicles motoritzats i sense un pla de mobilitat associat». També han qualificat «d'injust» que es rebaixin els impostos en una activitat com el joc, es deixin perdre recursos necessaris i es contribueixi a incrementar malalties com la ludopatia.