Cambrils ja té noves pubilles i hereu

L’elecció es va fer en l’acte de pregó de la 61 Fira Multisectorial, on també es van homenatjar empreses i entitats

Actualitzada 28/05/2018 a les 15:42

Cambrils va triar, ahir diumenge 27 de maig, les noves pubilles, damisel·les, hereu i fadrinets del municipi. L’elecció es va realitzar en el marc de l’acte de pregó de la Fira Multisectorial, que també va servir per homenatjar a diverses empreses i entitats del municipi. Entre les cinc candidates presentades, Mercè Canela Añon va ser escollida com a Pubilla, i Núria Martínez Tallada (Xiquets de Cambrils) i Adrea Camon Ajenjo com a damisel·les.En l’apartat infantil, Laia Julve Procas va ser proclamada Pubilla i Oleguer Capella Roca, Hereu. Les damisel·les infantils del 2018 són Irene Gómez Pasarrius, Elena Ramos Almagro, Nicole Iborra Martínez, Sara Querol Alzate, Judith Alonso Escolà, Llura Peralbo Fortuny, Noa Ruiz Rodriguez, Julia Duran González i Ingrid Higueras Piñol. Els fadrinets són Liam Xing Garcia Muñoz, Arnau Auqué Amaya, Ivan Barriga Fuentes i Pol Miró Piñol.La pregonera d’enguany va ser la cambrilenca Elisabet Cerrato, professora de Dret processal de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV des de l’any 2004 i premi extraordinari de doctorat per la URV. Posteriorment, van prendre la paraula l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i la regidora de Promoció Econòmica, Ana López.A continuació, es va retre homenatge a quatre empreses i dues entitats. Les quatre empreses homenatjades per la seva llarga trajectòria l’Agència Vallès (51 anys), Cal Jesús (66 anys), Catester (52 anys), Vizcaíno Associats (52 anys). Les entitats homenatjades van ser la Coral Verge del Camí pel seu 50è aniversari i l’Arjau Vela Llatina pel seu 20è aniversari.La 61 Fira Multisectorial de Cambrils es portarà a terme de l’1 al 3 de juny.