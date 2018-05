Prades celebra la Festa de la Farigola

Els carrers del municipi s’omplen de farigola i activitats durant tot el cap de setmana

Actualitzada 27/05/2018 a les 13:45

Una llarga tradició

La Festa de la Farigola va començar ahir, dissabte, a Prades però el gruix de les activitats s’estan desenvolupant avui. Des de les 9 del matí i fins la tarda hi haurà el mercat artesanal i una degustació de tisana de farigola amb mel, a banda de tallers per als més menuts. Totes aquestes activitats estan acompanyades de música itinerant que ronda pels carrers de Prades que des d’aquest matí estan replets de parades i visitants que contemplen les decoracions de farigola i els pintors de la plaça major.La Festa de la Farigola és una tradició amb més de 40 anys a Prades i el seu principal atractiu és la decoració de les façanes amb ornaments florals. Tradicionalment per aquestes dates les dones acostumaven a reunir-se a la plaça major per preparar feixos de farigola per assecar i cap als anys 70 a aquestes reunions començaven a afegir-se altres elements com decoració de les façanes, catifes de flors, degustació de sopa de farigola amb mel i aplecs de sardanes i actuacions castelleres.