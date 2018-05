Avui s’han iniciat les XIX jornades gastronòmiques de l’Hospitalet de l’Infant

La Tonyinada 2018 ja ha començat a l’Hospitalet de l’Infant. Aquestes jornades gastronòmiques han arribat enguany a la dinovena edició i en tan sols un dia s’han servit gairebé 2.000 tapes. Aquestes creacions culinàries que tenen la tonyina com a protagonista tenien el preu de 2.5 euros amb beguda inclosa i el públic també ha pogut gaudir d’actuacions musicals. A més, amb el tast d’una tapa han entrat al sorteig de tres entrades dobles per Port Aventura.Amb aquest esdeveniment s’ha donat el tret de sortida a les Jornades de la tonyina, que finalitzaran el 17 de juny. En aquesta dinovena edició hi participaran fins a onze establiments i en nou d’ells s’hi oferiran un menú amb la tonyina com a element principal per entre 17 i 33 euros.