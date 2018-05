Fiscalia demana l'arxivament del cas sobre la construcció del CAP Vila-seca

Descarta cap mena d’actuació irregular per part de Josep Poblet i Manuela Moya en la contractació de Jorge Batesteza

La Fiscalia Provincial de Tarragona ha demanat el sobreseïment i l’arxivament de les actuacions judicials contra l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, la regidora d’Urbanisme, Manuela Moya, i l’arquitecte municipal, Rafael Bertrán, per presumptes irregularitats en la construcció del CAP-CAR de Vila-seca. La causa se centra en el cobrament de 68.121 euros en concepte d’assessor de les obres per part de l’arquitecte Jorge Batesteza, també investigat per aquesta causa i pel cas Innova de Reus, i pel fet que l’encàrrec es fraccionés en diferents contractes i es convoqués concurs públic.Segons la petició de la Fiscalia Provincial, «no hi ha sospita que la contractació de l’arquitecte fos forçada, no només per la seva trajectòria professional, sinó perquè ha quedat acreditat en les actuacions que els honoraris que va percebre van ser totalment proporcionats a l’envergadura de la tasca realitzada». Segons la Fiscalia Provincial, Batesteza va actuar com a project manager en la supervisió de les obres del CAP-CAR Vila-seca «i els esmentats treballs es van realitzar de manera satisfactòria per l’interès general, va cobrar honoraris ajustats als paràmetres del col·legi d’arquitectes». Va contribuir, segons conclou Fiscalia Provincial, a què l’obra no excedís el pressupost fixat per l’administració autonòmica. El cost final fou de 8.093.819 euros. De fet, l’obra va resultar, finalment, amb un cost més econòmic que el que va calcular inicialment. Descarta així, que existís cap perjudici econòmic per les arques públiques, sinó que aquestes van sortir ben parades.Pel que fa al fraccionament dels contractes pels serveis de Batesteza, la Fiscalia Provincial recull que «donada la complexitat i l’envergadura de l’obra, era impossible la seva sencera execució des d’un inici, (...) el més arriscat hauria estat el contrari, amb el consegüent perill d’incórrer en despeses innecessàries i amb perjudici per les arques públiques». Per altra banda, la Fiscalia Provincial posa l’accent en la forma com es van efectuar els pagaments dels treballs realitzats per Batesteza. Aquests pagaments es van fer al llarg d’un període de temps correlatiu als treballs realitzats efectivament, per la qual cosa descarta un presumpte delicte de prevaricació. «Precisament, una de les notes que caracteritzen la comissió del delicte de prevaricació seria que els pagaments, que generalment no obeeixen més que a la voluntat del funcionari o autoritat, sense correlació amb els serveis prestats, es fan una vegada o, fins i tot, en data anterior a la signatura del contracte en qüestió», argumenta la Fiscalia.D’altra banda, segons recull la Fiscalia Provincial, no consta acreditat que Josep Poblet, Rafel Bertrán i Manuela Moya haguessin acordat, amb caràcter previ, encarregar a Jorge Batesteza la supervisió del projecte de construcció del nou CAP de Vila-seca amb finalitats falses, en contra de l’interès general o pel seu benefici personal. «Tampoc ha quedat acreditat que Jorge Batestez hagués estat escollit per haver tingut càrrecs anteriors al Servei Català de la Salut i, d’acord amb això, influir d’alguna manera, facilitar o agilitzar tràmits davant la Generalitat de Catalunya», afegeix la petició d’arxivament de Fiscalia.Davant la sol·licitud de sobreseïment del cas, Josep Poblet ha declarat que «sempre hem dit que les coses es van fer bé i que calia tenir confiança en la justícia i en el bon final d’aquestes actuacions». «Per tant, és lògic que el Ministeri Fiscal reconegui la correcció dels nostres actes en relació a la construcció del Centre de Salut de Vila-seca», ha afegit.