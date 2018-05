En aquesta tercera edició del concurs han participat 40 artistes

El tercer Concurs de Pintura Ràpida Potau-Campdesuñer de Vimbodí i Poblet ha portat 40 artistes d’arreu de Catalunya. Aquesta alta participació i la gran qualitat de les obres que s’han presentat, porten aquest certamen a consolidar-se en el mapa de Catalunya. Com a novetat d’aquesta tercera edició, s’ha estrenat un premi dedicat a obres de temàtica vidriera que s’ha afegit als tres premis generals.Els premiats d’aquest any han estat Albert Gimènez, de Caldes de Malavella; Joan Josep Pérez, d’Esparraguera; i Robert Martí, de Lleida. El premi ‘Vila Vidriera’ ha estat per Núria Riba, d’Igualada. A més, el jurat ha concedit tres accèssits per a Aida Mauri, de Moià; Joan Vila, de Sant Quirze del Vallès; i Joan Josep Català, d’Alpicat.