L'incendi, de matinada, no ha causat ferits

Actualitzada 26/05/2018 a les 10:56

Una casa abandonada de Valls ha cremat la matinada d'aquest dissabte, segons han informat els Bombers de la Generalitat.Quatre dotacions dels Bombers s'han desplaçat a una casa abandonada del carrer del gas a les 00.09 hores per un avís d'incendi i, quan han arribat al lloc dels fets, el foc estava molt viu.A les 00.55 s'ha donat per controlat l'incendi, el qual no ha causat ferits.Han cremat brossa, calçat i alguns pneumàtics.