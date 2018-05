Salou recupera les platja Llarga i Llenguadets amb sorra de Ponent

El Ministeri ja ha començat a extreure arena de la base nàutica, on s’han acumulat sediments

Actualitzada 24/05/2018 a les 20:31

El Ministeri de Medi Ambient ha iniciat els treballs per reposar arena a la platja Llarga i a la cala Llenguadets de Salou. Aquests són els dos punts de la capital de la Costa Daurada més afectats pels darrers temporals i, ara, s’està treballant per guanyar amplada. En total, es traslladaran 5.000 metres cúbics d’arena procedents de la platja de Ponent. De fet, ahir, els operaris van iniciar els treballs d’extracció, que s’estan afectuant amb una excavadora a la zona de la base nàutica, on les corrents marines han afavorit l’acumulació de sediments.Posteriorment, tota aquesta arena serà traslladada amb camions fins a la platja Llarga i, la part corresponent a Llenguadets, es farà arribar fins a la cala amb de maquinària més lleugera. Aquesta última operació serà assumida, econòmicament, per l’Ajuntament de Salou.Aquests treballs se sumen als que ja va realitzar el consistori fa unes setmanes, quan es va procedir a regularitzar la sorra, eliminar pedres i adaptar les zones per poder instal·lar les guinguetes i, així, deixar preparades les platges i cales per iniciar la temporada de bany. Concretament, es va actuar a Capellans, Llevant i Ponent i, anteriorment, ja s’havien fet treballs a la cala Llenguadets. En aquest últim cas, però, el mar ha contrarestat les reposicions i la regressió ha tornat a la zona, posant en perill la instal·lació, aquest estiu, de la guingueta. El seu propietari, Marcel Llusà, es mostrava, la setmana passada, preocupat per la situació i destacava que la sorra reposada per l’Ajuntament amb l’objectiu de pal·liar els efectes dels temporals, «l’aigua ja se l’ha emportat». Així mateix, assegurava que aquest any «amb tan poca sorra, no la podré posar», després de 17 anys al capdavant del negoci. I és que la terrassa del local ocupa set mestres. «La gent seuria a l’aigua», afegia.Davant d’aquesta problemàtica, l’Ajuntament de Salou va decidir demanar al Ministeri de Medi Ambient poder incloure, en el pla 2018, la reposició de sorra a Llenguadets, a més de l’actuació ja prevista a la platja Llarga. La petició ha estat acceptada i els treballs estan a punt d’iniciar-se sobre el terreny, una acció que es preveu que s’allargui durant una setmana. Quant a la resta de platges salouenques no es preveu, de moment, fer reposicions.Paral·lelament, s’ha procedit a extreure les algues acumulades a la platja de Ponent per ubicar-les a la Llarga amb l’objectiu de millorar l’estructura de les dunes.