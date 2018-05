Preocupació al Vendrell pel repunt d'actes vandàlics i de l'incivisme

Augmenten la crema de contenidors i les pintades en els darrers mesos i, durant tot el 2017, l’Ajuntament va recollir mobles de 6.600 punts

Actualitzada 24/05/2018 a les 20:24

Incivisme als contenidors

Durant el darrer mes i mig han cremat sis illes de contenidors del Vendrell en mans de vàndals. El darrer cas es va produir el passat cap de setmana, al carrer Cerdanya. Les flames, a més, van afectar tres vehicles particulars i a dos veïns d’habitatges propers van haver de ser ateses per inhalació de fum. La restitució de l’illa de contenidors i la reposició del ferm ha costat 6.000 euros a les arques municipals.L’Ajuntament del Vendrell ha detectat un important repunt d’actes vandàlics al terme municipal i també de l’incivisme a la ciutat. Per aquest motiu, el regidor de Governació, Rafel Gosalvez, ha demanat la col·laboració ciutadana i ha animat la ciutadania a contactar amb la Policia Local davant qualsevol actitud sospitosa que es detecti.La crema de contenidors no és l’única forma de vandalisme que porta de corcoll la policia. Les pintades a espais públics també proliferen. El passat cap de setmana, sense anar més lluny, l’Ermita de Sant Salvador –un edifici considerat patrimoni històric i cultural del Vendrell– fou objecte de greus pintades a les parets després d’haver estat repintada recentment.Durant el 2017, l’administració pública local va detectar 128 pintades fruit de l’incivisme a espais diferents, però només es van poder fer 19 identificacions. Les xifres, pel que fa al mobiliari urbà, també són preocupants: es van trencar 62 pilons de diferents tipus, 19 pals d’alumini, 31 rètols, 34 bancs, 24 papereres i 8 trams de barana. Tot plegat, tal com recorden des del consitori, té un important cost per les arques públiques i, en alguns casos, es poden generar casos d’inseguretat ciutadana.Però el vandalisme no és l’única xacra al municipi, segons han reconegut des del consistori. L’incivisme està provocant també importants molèsties als veïns que sí que respecten les normes de convivència. Segons les xifres de l’Ajuntament del Vendrell, al llarg del 2017, la Regidoria de Recollida de Residus va haver de recollir poda de 2.142 punts no autoritzats per a aquesta finalitat, així com actuar en 6.600 punts on s’hi havien deixat mobles incorrectament, malgrat que en tots dos casos l’Ajuntament ofereix un servei de recollida gratuït. El regidor Ferran Trillas ha avançat que s’iniciarà una campanya informativa amb educadores mediambientals per informar els habitants de les urbanitzacions del servei de recollida de sacs de poda. En el cas de les escombraries, ja s’han aixecat 8 actes per llençar-les fora dels contenidors, després de realitzar les autòpsies de la brossa per esbrinar el seu propietari.