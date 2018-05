La segona edició del Tastets de Gratallops comptarà amb 20 cellers

La fira es realitzarà el proper 2 de juny

El pròxim dissabte, 2 de juny, torna la segona edició del Tastets de Gratallops, la Fira del vi de Gratallops, bressol del renaixement dels vins de la DOQ Priorat. La fira es realitzarà pels carrers de la localitat on hi haurà una vintena d’estands amb els cellers de la població que oferiran tastos dels seus vins. Segons l’organització hi haurà prop de 60 referències de vins dels cellers de la DOQ Priorat dels quals molts són vins de vila.Al Tastets de Gratallops hi participaran els cellers Álvaro Palacios, Bodegas Bordalás García, Buil & Giné, Celler Balagué Cabré, Celler Cecilio, Celler l’Abadia, Celler Ripoll Sans, Cesca Vicent, Clos de l’Obac, Clos Figueras, Clos i Terrasses, Clos Mogador, Costers del Ros, Devinssi, Gratavinum, Igneus, Meritxell Pallejà, Saó del Coster, Trossos del Priorat i Vinícola del Priorat.El preu de la degustació és de 20 euros que dóna dreta a copa, entrada per participar al sorteig, xapa identificativa i la possibilitat de tastar tots els vins que els cellers tindran al seu estand per a la degustació. El Tastets de Gratallops tindrà un aforament per a 500 persones.A més Tarraco Jazz Connection farà un viatge pels clàssics del jazz i blues d'una forma renovada amb la veu de la cantant Laura Gari, a la mà del pianista Ruben Villaroya, el trompetista Josep Juanos i la bateria de l'argentí Claudio Favero. Una formació molt energètica i refrescant que serà present al Tastets, juntament amb d’altres sorpreses.