La nuclear d'Ascó notifica el funcionament anormal d'un indicador de flux neutrònic

ANAV ha explicat que l'incident es va originar el 13 d'abril i sosté que la central continua funcionant normalment

Actualitzada 25/05/2018 a les 16:35

L'empresa que gestiona la central nuclear d'Ascó, ANAV, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) que l'indicador de flux neutrònic de rang estès de la unitat II ha estat oferint una «indicació no real». L'incident, apunten, es va originar el passat 13 d'abril, segons han pogut confirmar després del seguiment efectuat. L'indicador esmentat no és requerit per al funcionament en operació i la seva reparació ja està en curs per restablir el seu correcte funcionament, segons l'operador. De moment, d'acord amb el comunicat transmès al CSN, la central continua operant al 100% de potència i l'incident no ha suposat cap impacte per a les persones ni per al medi ambient.