El casino es dirà Hard Rock Hotel & Casino Tarragona, segons consta al DOGC

Actualitzada 25/05/2018 a les 08:32

Després de mesos de retards sobre el calendari anunciat, la Generalitat ha autoritzat finalment la llicència de casino que ha de fer possible el macrocomplex d'oci Hard Rock Entertainment World a Vila-seca i Salou, tal com publica aquest divendres el Document Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El nom comercial del casino serà "Hard Rock Hotel y Casino Tarragona, España", tal com consta al butlletí oficial de la Generalitat. El Govern i l’empresa nord-americana donaran a conèixer els detalls del nou projecte en un acte públic que tindrà lloc durant les properes setmanes. En un primer moment, el Govern havia previst poder atorgar l'autorització definitiva el setembre de l'any passat però es va haver d'ajornar perquè la companyia i la Generalitat van consensuar una pròrroga per analitzar els requisits tècnics de la proposta, segons van informar aleshores fonts del Departament d'Economia.