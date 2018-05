Fa caure de la moto a un agent de paisà que intentava detenir-lo per un robatori a Salou

El lladre va robar un mòbil a un home de 72 anys, el qual també va caure a terra al ser empentat

Actualitzada 25/05/2018 a les 18:42

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir dijous un home de 44 anys, de nacionalitat espanyola i veí Reus, com a presumpte autor dels delictes de robatori amb violència, atemptat agent de l’autoritat i danys.Els fets es van produir pels volts de les 12:45 hores, a l’altura de la cruïlla del carrer Barcelona amb el carrer Major de Salou, quan un agent de paisà va observar com un home que anava amb bicicleta empentava un vianant per robar-li el telèfon mòbil provocant-li una caiguda al terra.L’agent, que circulava amb motocicleta, va seguir al lladre fins a l’entrada del port de Salou on va interceptar-lo. Tot i això, el lladre va fer cas omís a les indicacions del mosso i el va empènyer, fent-lo caure de la motocicleta.Immediatament, l’agent es va aixecar del terra amb una ferida a la cama i va córrer darrera del lladre al que va poder arrestar als pocs metres.Al detingut se l’acusa dels delictes de robatori amb violència, atemptat a agent de l’autoritat i danys.Paral·lelament, una altra dotació policial juntament amb serveis mèdics van assistir la víctima, que anava acompanyada per la seva dona, el qual presentava una ferida al braç dret i molèsties al maluc.Tant la víctima del robatori com el mosso d’esquadra van traslladar-se al Centre d’Atenció Primària de Salou per tal de rebre assistència mèdica.El detingut ha passat avui a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.