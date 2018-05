Confirmen 15 de presó per Ramon Franch pel crim dels Pallaresos

El TSJC ratifica la sentència després que la defensa de Franch presentés un recurs fora de termini

Actualitzada 25/05/2018 a les 15:09

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència de 15 anys de presó per l'homicidi d'una veïna dels Pallaresos, sense que el cadàver de la víctima hagi estat trobat, per l'agent immobiliari de Tarragona Ramon Franch, per un recurs fora de termini.Segons han informat a Efe fonts pròximes al cas, Franch va recórrer la seva sentència en temps i forma, però l'acusació particular i el Ministeri públic van presentar al·legacions en contra.El termini per impugnar aquestes al·legacions vencia el passat 6 de març, però la procuradora no les va presentar fins el 9 de març, és a dir, tres dies fora de termini.La nova defensa de Franch va presentar un altre recurs per revisar la data i el TSJC l'ha desestimat invocant una sentència del Tribunal Constitucional (TC) conforme «l'òrgan judicial no pot ni ha de supervisar en tots els procediments l'actuació dels professionals del Dret».Malgrat que la sentència ja és ferma, encara es pot presentar un recurs d'empara al TC.Franch, un conegut agent immobiliari de Tarragona, va ser condemnat a quinze anys de presó per l'homicidi de la veïna dels Pallaresos, Carmen Gallart i a pagar una indemnització de 700.000 euros a la família de la víctima.Gallart havia denunciat Franch per estafa per una operació immobiliària i li reclamava una indemnització de més d'un milió d'euros, però va desaparèixer el 18 de juny del 2015, abans de celebrar-se el judici.La Unitat de persones desaparegudes dels Mossos d'Esquadra va situar Gallart i Franch junts en un garatge el mateix dia que la dona va ser vista per última vegada i també van trobar restes de sang al maleter d'un cotxe de l'agent immobiliari.Franch, ja a la presó, va fer arribar una carta a l'amiga que li va prestar aquell cotxe per dir-li «què havia de declarar» i el jurat també va considerar «decisiva» aquesta prova.