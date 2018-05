Cambrils reordena la circulació del barri d'Horta de Santa Maria

Els canvis permetran disposar de 72 noves places d'aparcament entre els diferents vials

Actualitzada 25/05/2018 a les 19:18

Vies de sentit únic

L’Ajuntament de Cambrils reordenarà la circulació a tot el barri de l’Horta de Santa Maria en els propers dies. Les obres i la instal·lació de la nova senyalització es portarà a terme en breu per tal de tenir el nou sistema circulatori abans de la temporada turística alta que està apunt d’iniciar-se.Amb aquesta reordenació s’implantarà un sistema de circulació de vies de sentits únics en la majoria de les vies de circulació per millorar la fluïdesa del trànsit rodat; augmentar la fluïdesa del trànsit rodat, i ampliar les places d’estacionament públiques gratuïtes per compensar les pèrdues de les que fins ara disposava el barri. Concretament, els canvis permetran disposar de 72 noves places entre els diferents vials.Les vies de doble sentit que es convertiran en calçades de sentit únic seran l’avinguda Riera de Riudecanyes (de sentit carrer St. Jaume cap a Av. Horta de Santa Maria o de ponent cap a llevant), l’avinguda Riera d’Alforja (de sentit Av. Horta de Santa Maria cap al carrer St. Jaume o de llevant cap a ponent), el carrer Sant Jaume (de avinguda Riera d’Alforja cap a avinguda de la Llosa o de mar cap a muntanya), el carrer del Xalet d’en Bau (el tram des de l’avinguda Horta de Santa Maria fins al carrer Sant Jaume serà de sentit avinguda Horta de Santa Maria cap al carrer St. Jaume o de llevant cap a ponent).Tant l’avinguda de l’Horta de Santa Maria, com el carrer Mestral i l’avinguda de la Llosa, serien els eixos vertebradors del barri i, per tant, no se’ls aplicaran modificacions.