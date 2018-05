Veïns de Tancat III 'obren' un procés participatiu per millorar la Rambla

L’associació de veïns presentaran les propostes que es presentin a l’Ajuntament

Actualitzada 23/05/2018 a les 21:07

La Rambla Josep Canyes del Vendrell presenta un estat d’abandonament i, per millorar el barri, el veïnat ha obert un procés participatiu. Des de l’Associació de Veïns del Tancat III, fan una crida a tots els veïns perquè aportin les seves idees a la proposta de remodelació. Les noves idees, juntament amb les que ja disposa l’Associació, es presentaran a l’Ajuntament el 3 de setembre. Afirmen que la Rambla Josep Canyes no està en les condicions més optimes i volen que aquest espai s’aprofiti més. Afegeixen que la zona d’esbarjo del barri s’ha quedat petita pel volum d’infants que la utilitzen diàriament.En relació al parc, demanen posar un terra tou al voltant de la figura del vaixell i garantir una màxima protecció pels nens i nenes. D’altra banda, a la rambla hi ha, actualment, una font que està inhabilitada i des de l’associació proposen construir-hi una pista de patinatge. També denuncien la manca d’ombra de la zona, la qual cosa representa, a l’estiu, una gran problemàtica.En l’àmbit d’infraestructura viària, el veïnat exigeix fer més accessibles les voreres perquè tothom pugui arribar amb facilitat als contenidors de reciclatge, ja que actualment, per poder anar-hi, s’ha de passar per damunt dels parterres. En relació a aquests, demanen que es treguin les pedres perquè la majoria queden escampades per tot arreu. Consideren una bona iniciativa que l’Ajuntament construeixi un quiosc i que després es porti a concurs la regentació del local.Aquestes són algunes de les propostes del veïnat que l’Associació del Tancat III vol presentar a l’Ajuntament, però declaren que les noves propostes que rebin seran afegides per poder arribar a un acord amb l’Ajuntament del Vendrell.