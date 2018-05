Torredembarra llesta per a les proves de boxa dels Jocs Mediterranis

Les millores realitzades han suposat una inversió de 44.304,54 euros

Actualitzada 24/05/2018 a les 19:02

La Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Torredembarra han condicionat el Pavelló Sant Jordi de Torredembarra, que acollirà les competicions de boxa dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. El president de la Diputació, Josep Poblet; l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, i el president del Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, Josep Fèlix Ballesteros, han visitat aquest matí les millores que s'hi han realitzat i hi han descobert una placa commemorativa. A la visita també hi han assistit el diputat de la Diputació, Mateu Montserrat, el comissionat del Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, i el regidor d’Esport de l’Ajuntament de Torredembarra, Raúl Garcia, entre d'altres representants de les institucions organitzadores dels Jocs.Les actuacions al Pavelló Sant Jordi han consistit en la posada a punt de l'entarimat i en la senyalització de l'interior i l'exterior de l'equipament. També s'hi han realitzat altres millores com la substitució del sòcol de tota la pista, la renovació dels plafons, l'eliminació de filtracions de la coberta i la instal·lació de sifons als vestuaris per evitar olors, entre d'altres. Les millores realitzades han suposat una inversió de 44.304,54 euros i han comptat amb una subvenció de 24.200 euros de la Diputació de Tarragona.La Diputació de Tarragona ha col·laborat en la millora dels equipaments esportius dels 14 municipis que són seu dels Jocs Mediterranis. És per això que Altafulla, Calafell, Cambrils, Constantí, el Morell, la Pobla de Mafumet, Reus, Salou, la Selva del Camp, Tarragona, Torredembarra, Valls, Vila-seca i el Vendrell gaudeixen avui d'unes excel·lents instal·lacions per als esportistes professionals que participaran en els Jocs. Un cop finalitzi aquest esdeveniment, la ciutadania es beneficiarà d'uns equipaments d'alt nivell que contribuiran a fomentar l'esport, el lleure i la salut.