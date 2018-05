Salou destina 250.000 euros per millorar les fonts del passeig Jaume I

L’actuació tindrà lloc passada la temporada alta, durant el darrer trimestre de l’any

Actualitzada 24/05/2018 a les 15:10

L’equip de govern de l’Ajuntament de Salou ha aprovat en la darrera Junta de Govern Local destinar una partida de 250.000 euros a la millora de quatre fonts situades al passeig Jaume I, icones de l’emblemàtica façana turística del municipi.D’una banda, la font cibernètica de davant del Patronat de Turisme i situada ben a prop del Port i de l'Espigó del Moll, acollirà la reforma tècnica principal prevista per aquesta tardor. La voluntat del govern és generar nous espectacles d'aigua, llum i música perquè suposen una atracció turística importantíssima i per tant, amb els canvis que s’introduiran –amb un nou sistema de control en obert- es podrà substituir l’actual composició artística per d’altres que es programaran a diferents dies i hores, a més de crear nous espectacles.El regidor de Gestió de Territori, Marc Montagut, assenyalava que el manteniment d’aquesta font és massa costós i que per tant es fa una inversió per reduir costos i millorar el rendiment. A aquesta font singular, inaugurada l’any 2007, s’actuarà modificant totes les electrovàlvules del sistema hidràulic, el sistema elèctric i els actuadors; tot plegat amb una inversió «que permetrà estalviar costos de manteniment, tot incrementant les prestacions i l’espectacularitat dels shows, a més d’uniformitzar els raigs d’aigua», assenyalava Montagut.Una segona actuació, que es durà a terme durant el darrer trimestre de l’any, afecta a la històrica font lluminosa realització de la Oficina Tècnica Buïgas, i, de fet, va ser el propi Carles Buïgas, ideòleg de les fonts de Montjuïc a Barcelona qui va inaugurar-la al 1973. Aquesta font que combina música i llum – situada a la plaça Francesc Germà- ja va viure una remodelació profunda al 2010 però ara, després d’anys d’ús acumula algunes deficiències que s’han de resoldre. Així, segons les indicacions tècniques cal modificar el sistema neumàtic renovant vàlvules, actuadors i compressors d’aigua, així com també els focus perimetrals que se substituiran per uns altres d’última generació que redueixen el consum elèctric i milloren els jocs de llum.Finalment, a les fonts interactives 1 i 2 també es renovarà tot l’enllumenat canviant-lo per leds i canviant el sistema de control.