Roger Torrent inaugurarà la 61a Fira Multisectorial de Cambrils

La 61a Fira Multisectorial de Cambrils obrirà les portes de l’1 al 3 de juny amb una superfície ocupada de 36.000 metres quadrats, 358 estands, gairebé 200 expositors i nombroses activitats i festives per a totes les edats.La fira es distribueix entre el passeig Albert, l’avinguda del Mil·lenari, el lateral de la Riera d’Alforja, el Parc del Pinaret, la plaça de la Vila, el Setge, Gimbernat i la Torre del Llimó. L’espai comercial es divideix en sectors com l’automoció, la maquinària agrícola i la jardineria, el comerç i els serveis, l’alimentació, l’electrònica i les noves tecnologies, la salut, el benestar, la gastronomia, l’oci i el lleure.La primera Fira de Cervesa Artesana és una de les principals novetats d’enguany, que s’incorpora a la zona gastronòmica, on es mantenen les Food Trucks & Circus. En aquest espai, situat al Parc del Pinaret, també hi haurà música en viu, tastets i tertúlies, vermut electrònic i una masterclass de swish swish.La fira també inclourà l’espai Niu Projects, un espai reservat perquè les persones joves emprenedores puguin donar a conèixer les seves propostes relacionades amb l’art, a cultura, l’oci i les compres en un espai obert. En aquesta mostra de talent jove s’hi podran trobar 14 estands de sectors com la il·lustració, el dibuix, la fotografia, la roba festa a mà, la màgia o les cultures.Com ja és tradició, el diumenge abans, 27 de maig, a les 12 hores, hi haurà el Pregó de la Fira. La pregonera d’enguany és la cambrilenca Elisabet Cerrato, professora de Dret processal de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV des de l’any 2004 i premi extraordinari de doctorat per la URV. Cerrato és autora de dues monografies sobre execució civil i ha col·laborat en diferents obres col·lectives. A més, té una vintena de publicacions en revistes de prestigi tant nacionals com internacionals.A continuació es realitzarà l’elecció de les pubilles i els hereus de Cambrils, a més de l’homenatge a les empreses o entitats que fan anys acabats en 0 o 5 i les que es van implantar al municipi fa 50 o més anys.La inauguració oficial de la Fira anirà a càrrec de president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, el divendres 1 de juny a les 12 hores.Entre les activitats paral·leles, destaca el Concert Jove de la Fira organitzat per Joventut que convertirà el parc de Nou Cambrils en una autèntica festa amb l’energia del directe de banda de música folk punk Ebri Knight i el grup de versions Sixtus.També hi haurà el Mercat Medieval, amb un espai infantil medieval al barri antic i un campament medieval d’artesans i demostracions d’oficis tradicionals a la Torre del Llimó; més de 100 firetes i atraccions per petits i grans; i l’actuació castellera a la plaça del Setge dels Xiquets de Cambrils i els Xiquets del Serrallo. El programa complet es pot descarregar des del web de la fira