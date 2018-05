Els Catarres, Roba Estesa, La Raíz, Senyor Oca i Gemma Humet tanquen el cartell de l'Acampada Jove

'Resistència, lluita i llibertat' és el lema de la 23a edició del festival de les Joventuts d'Esquerra Republicana

Actualitzada 24/05/2018 a les 21:15

Els Catarres, Roba Estesa, La Raíz, Senyor Oca i Gemma Humet tanquen el cartell de la 23a edició de l'Acampada Jove 2018, el que ha aplegat més bandes al llarg d'aquests anys. Aquestes són les cinc darreres incorporacions al cartell de l'esdeveniment, que se celebrarà a Montblanc del 19 al 21 de juliol, i que se sumen als ja anunciats Buhos, VadeBo, Sense Sal, Ebri Knight, Tremenda Jauría, Setrill, Valtonyc, Txarango, Smoking Souls, Porto Bello, Xavi Sarrià, Germà Negre, Prozak Soup, Talco, Doctor Prats, Koers, Auxili, Assekes, Marcel Lázara i Júlia Arrey i Suu. El cartell s'ha presentat a la Sala Boveda de Barcelona, on 300 persones han gaudit de les actuacions dels darrers grups confirmats i d'Auxili i Germà Negre. El lema de l'edició d'enguany, com a resposta a la situació política, és 'Resistència, lluita i llibertat'.Els Catarres i Roba Estesa tornen a l'acampada amb els seus darrers discs, Tots els meus principis i Desglaç. La Raíz torna a Montblanc amb la seva última gira Nos volveremos a ver. Qui s'estrena a l'Acampada a Montblanc és Senyor Oca i Gemma Humet, que estrenarà el nou escenari del festival.L'Acampada Jove, el festival organitzat per les Joventuts d'Esquerra Republicana i l'Associació Cultural Acampada Jove, tindrà lloc per desè any consecutiu a Montblanc el 19, 20 i 21 de juliol. Anteriorment, l'Acampada s'ha celebrat a Sant Celoni (2005 – 2008) i Arbúcies (1996 – 2004).