El president de Fòrum Nuclear creu que la investigació a Vandellòs II no «condicionarà» la renovació de la llicència

La patronal del sector xifra en uns 6.000 milions d'euros el cost d'allargar la vida útil de les centrals i demana al govern espanyol que prengui «mesures» per garantir-ne la «viabilitat»

Actualitzada 24/05/2018 a les 15:17

«Primes» per ser una energia «estable i fiable»

«Retard» en la construcció del Magatzem Temporal Centralitzat

El president de Fòrum Nuclear, Ignacio Araluce, ha assegurat aquest dijous que la investigació de la fiscalia per deficiències en la seguretat a Vandellòs II no hauria de «condicionar» la renovació de la llicència de la central nuclear, que expira el juliol del 2020. «No crec que la renovació de la llicència estigui relacionada amb un incident puntual que pugui tenir una central», ha dit. En la presentació dels resultats de la indústria nuclear del 2017, Araluce ha afirmat que la patronal del sector xifra en uns 6.000 milions d'euros el cost d'allargar deu anys la vida útil de totes les centrals nuclears de l'estat -prevista en quatre dècades-, malgrat que ha apuntat que la despesa real encara és «incerta». El president de Fòrum Nuclear també ha demanat al govern espanyol que prengui «mesures» per garantir la «viabilitat» de la indústria nuclear. Així, ha reclamat que es revisi la fiscalitat del sector, ja que considera que té una «càrrega impositiva gegant».El president de la patronal del sector nuclear ha assegurat que «el 54% de la generació elèctrica a Catalunya ve de les tres centrals nuclears» que hi ha en territori català. També ha defensat el paper «clau» de l'energia nuclear en la transició cap a energies menys contaminants.Araluce ha dit que el secor nuclear evita que hi hagi 40 milions de tones més de Co2 l'any. És per aquest motiu que ha demanat als responsables polítics que revisin la fiscalitat de la indústria. «Els propietaris de centrals nuclears ara estem perdent diners», ha afirmat. Segons ha dit el president de Fòrum Nuclear, els propietaris dediquen al voltant del 40% de la facturació al pagament d'impostos.Araluce ha reiterat en diverses ocasions que «el mercat no funciona bé» i ha demanat al govern espanyol que apliqui «mesures» perquè la indústria nuclear sigui «viable». En aquest sentit, ha proposat dues opcions: la rebaixa d'impostos o l'atorgament de «primes» per «capacitat» o per «la no emissió de Co2». En aquest sentit, el president de Fòrum Nuclear ha dit que una de les mesures possibles per fer «viable» el sector seria que es donessin «primes» a la indústria nuclear per ser una «energia estable, base i fiable».El president de la patronal de la indústria nuclear ha destacat que, com a mínim, les centrals nuclears han de funcionar fins al 2030, tal com apunta l'informe dels experts en transició energètica. Ha alertat que, en cas contrari, els «preus es dispararien», però s'ha mostrat conscient que «l'energia nuclear té la seva fi».Araluce ha assegurat que, a més, les centrals nuclears de l'estat han d'assumir un «sobrecost» en la construcció de piscines per refredar el combustible utilitzat perquè la construcció del Magatzem Temporal Centralitzat s'ha «retardat». Araluce ha tret importància al retard perquè «també s'ha produït a altres països» però ha alertat que això suposa un cost addicional per als propietaris de centrals nuclears, cosa que contribueix a augmentar-ne el dèficit.