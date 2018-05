Detingut un jove de Cambrils per robar a uns turistes allotjats a un pis de Salou

El lladre havia escalat un mur fins a arribar al primer pis i havia entrat al pis per finestra corredissa

Actualitzada 24/05/2018 a les 18:47

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimarts un home de 22 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Cambrils, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a domicili.Les gestions policials es van iniciar arran de la denúncia d’uns turistes que estaven allotjats en un pis de Salou. Segons les víctimes, quan van tornar a l’immoble i van obrir la porta van veure com un jove fugia del pis saltant pel balcó.Els Mossos d’Esquadra van comprovar que el lladre havia escalat un mur fins a arribar al primer pis i havia entrat al pis obrint una finestra corredissa.A partir de la informació aportada per les víctimes i gràcies a diverses gestions d’investigació, els agents van poder identificar el presumpte autor. Es tractava d’un home amb diversos antecedents dels quals dos són per robatoris amb força.Els agents, un cop contrastada la identitat del presumpte autor, van detenir-lo aquest dimarts a Salou.El detingut va passar ahir a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i va quedar en llibertat amb càrrecs.