Creixen un 9% les pernoctacions a la Costa Daurada durant els primers quatre mesos de l'any

El sector tem que les ofertes «extremadament competitives» de Turquia, Grècia o Tunísia puguin afectar la temporada d'estiu

Actualitzada 24/05/2018 a les 17:11

La Costa Daurada ha rebut durant els primers quatre mesos de l'any més d'un milió de visitants. En total, gairebé supera els tres milions de pernoctacions, un 9% més respecte al mateix període de l'any passat, segons les dades de l'Observatori del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya. A la demarcació de Tarragona, el creixement ha estat del 8%. El president de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), Eduard Farriol, ha apuntat que les dades són una mostra que la promoció i les activitats per desestacionalitzar la temporada, com el turisme esportiu, són efectives. Amb tot, la perspectiva no és tan optimista per tot l'any, ja que preveuen que les ofertes de destinacions com Turquia, Grècia i Tunísia, «extremadament competitives», afectin la temporada d'estiu.Pràcticament tots els mercats turístics han crescut de gener a abril a la Costa Daurada, com l'alemany, amb un augment del 42,8%, el belga, amb un 41% o l'irlandès, amb un 40,5%. El mercat britànic també ha crescut un 27,4%, el rus un 14% i, amb un augment més moderat, el portuguès, un 8,3; el turisme nacional, un 6,7% i l'italià, un 3%.Pel que fa al tipus d'allotjament, els hotels han realitzat un 9% més de pernoctacions, els càmpings un 6% i els apartaments un 31%. Durant aquest primer quadrimestre, l'estada mitjana en tots els establiments de turisme reglats ha estat de 2,9 nits, lleugerament superior a les 2,8 del mateix període de l'any 2017.