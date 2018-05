Alcover organitza una gala per descobrir nous talents

L’activitat la prepara el Centre de Dia d’Alcover en el marc dels actes commemoratius del seu 15è aniversari

Actualitzada 24/05/2018 a les 12:38

Alcover acollirà, el 14 de juliol a l’església Vella, una Mostra de Talents perquè els participants puguin mostrar al municipi les seves habilitats. L’encarregat d’organitzar l’acte és el Centre de Dia d’Alcover, que prepara aquest esdeveniment dins la Diada de les Entitats per finalitzar els actes commemoratius del seu 15è aniversari.La Mostra és oberta a tothom i té com a objectiu obrir un espai per amateurs que permeti reconèixer i premiar la creativitat, enginy i el talent dels participants, mitjançant una iniciativa cultural- lúdica i engrescadora. Els participants hauran de demostrar dalt l'escenari el seu talent –podran fer monòlegs, ballar, interpretació, cantar, fer màgia o imitar, entre d’altres. Es podrá participar de manera individual i/o grupal i hi haurà diversos premis segons la categoria.Per a poder-hi participar, caldrà omplir el formulari penjat a www.alcover.cat . Els participants han de mostrar la seva habilitat en un vídeo enregistrat prèviament i entraran a la fase de selecció.