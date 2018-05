El ferit hauria caigut ell sol amb la bicicleta a la TP-3211, carretera que va cap al Castell d'Escornalbou

Actualitzada 23/05/2018 a les 16:01

Un ciclista ha resultat ferit greu per una caiguda a la TP-3211 a Riudecanyes. L'accidentat hauria caigut ell sol per la via que va cap al Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou, al voltant de les 12.47 hores. El ciclista ha estat evacuat per l'helicòpter del SEM cap a l'Hospital Vall d'Hebron amb pronòstic greu.Al lloc de l'accident han acudit cinc patrulles de Mossos d'Esquadra i una ambulància del SEM.