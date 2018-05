Sancionat un veí de Riudoms per pintar un rètol de municipi independentista a l'entrada del poble

El PDeCAT surt al pas de les crítiques del denunciat vers l'alcalde

Un veí de Riudoms ha estat sancionat per pintar un rètol de municipi independentista, ubicat a l'entrada del poble. La sanció ha portat cua ja que el denunciat, que nega ser l'autor de l'acció, ha criticat l'alcalde en un diari digital, acusant-lo d'exercir persecució política. El PDeCAT ja ha sortit al pas d'aquestes acusacions i, través d'un comunicat, expressa el seu ple suport i confiança al batlle, Josep Maria Cruset, i ha rebutjat aquestes informacions que titlla de «falses». També lloa la tasca feta per la Guàrdia Municipal de Riudoms, amb el suport dels Mossos d'Esquadra.Els fets es remunten al desembre passat quan uns agents haurien d'enxampat l'home, in fraganti, pintant el senyal amb un esprai. La sanció imposada, per incompliment de l'ordenança de civisme i convivència, és de 900 euros -300 euros en concepte de multa i 600 euros més, per a la reparació del senyal malmès.