Actualitzada 22/05/2018 a les 19:51

L’augment de temperatures i el conseqüent escalfament de l’aigua del mar ha fet que, durant les darreres setmanes, a moltes platges de la Costa Daurada apareguin plenes de meduses mortes a la sorra. Des de fa alguns dies també la platja de Mont-roig presenta un gran nombre de meduses mortes a la sorra i a l’aigua. Segons Joanan Rovira, veí de Mont-roig, aquest cap de setmana la platja de la Pixerota «estava tota la platja farcida de meduses i, com són transparents, quan t’adonaves ja en tenies una entre els dits del peu». Van poder comprovar que les meduses que han anat a parar a la platja de Mont-roig no eren urticans i les van poder agafar amb les mans –tal com es pot apreciar a les fotografies– quelcom gens recomanable. En els darrers dies les meduses han aparegut també a les platges de Salou i Cambrils.