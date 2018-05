L'AMI a Millo: «Tenim molt clar com gestionar l'espai públic, des de la convivència i llibertat d'expressió»

L'entitat tem que l'Estat busca inhabilitar la primera línia d'electes sobiranistes de cara a les pròximes eleccions municipals i perfila una estratègia de defensa per blindar-los

Actualitzada 23/05/2018 a les 17:13

L'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, ha respost, en relació a la carta d'Enric Millo als alcaldes, que els municipis ja saben com gestionar el seu espai públic «des de la convivència i respectant la llibertat d'expressió, com s'ha fet sempre i sense fomentar la confrontació enlloc», ha dit el president de l'AMI, Josep Maria Cervera. Així, Cervera ha recordat al delegat del govern espanyol que, quan fa referència a l'article 103 per «obligar» les administracions a mantenir la «neutralitat», també s'ha de tenir en compte l'aplicació del 155, ja que aquest limita la Generalitat, però no les administracions locals. En el marc d'una reunió de l'Executiva de l'AMI a Riudoms, s'ha posat de manifest que el municipalisme és un «objectiu» perseguit per l'Estat, que pretén arribar a les eleccions del maig vinent «amb la primera línia del sobiranisme municipalista inhabilitat». És per això que l'AMI prepara una estratègia de defensa per blindar els seus electes. Ho considera una «prioritat».En aquesta línia, Cervera ha recordat que l'entitat acumula, des de la seva constitució, ara fa set anys rere, fins a 400 causes. «L'AMI i els ajuntaments adherits patim un embat jurídic», ha manifestat. A la vegada, ha mostrat «sorpresa» per la carta enviada per Millo. Li ha retret que «ens escrigui cartes per això i després no el trobem on realment podria incidir», referint-se a «problemes» que requereixen «celeritat», com carreteres, rodalies, aeroport, etc. Finalment, l'Executiva s'ha refermat en el seu suport a Quim Torra com a nou president de la Generalitat, amb el convenciment que el seu nomenament no alentirà el procés, sinó que ho farà «més àgil».