Es busquen voluntaris que facin de jutges de línia de bàdminton pels Jocs Mediterranis

La Federació Catalana de Bàdminton ofereix un curs gratuït els dies 1 i 2 de juny al Vendrell, tot i que la competició tindrà lloc al Morell

Actualitzada 23/05/2018 a les 13:13

Els Jocs Mediterranis 2018 comptaran amb un gran nombre de voluntaris que faran tasques molt diverses. Entre elles hi ha la de jutges de línia de bàdminton, els quals faran funcions com jutge, control de volants, marcador i mopa durant la competició d’aquesta disciplina, que tindrà lloc al Pavelló Municipal del Morell del 23 al 26 de juny.La Federació Catalana de Bàdminton en col·laboració amb la espanyola oferirà, en el marc del projecte Voluntaris Tarragona 2018, una formació gratuïta del títol d’Auxiliar de pista per a les competicions de bàdminton. El curs tindrà lloc els propers 1 i 2 de juny, té una durada de quatre hores i es realitzarà al Vendrell. El primer dia hi haurà una formació teòrica, mentre que la pràctica serà el segon dia en el marc del Circuit Català El Vendrell.Les persones interessades, que han de tenir 16 anys com a mínim, poden inscriure’s al correu dtalavera@tarragona2018.cat o trucar al telèfon 977 19 41 56. Val a dir que tots aquells que obtinguin el títol se’ls donarà l’uniforme com a voluntari dels Jocs Mediterranis (polo, pantalons i sabates de la marca Joma), manutenció durant la competició i accés a la sala de voluntaris, i desplaçament fins a la seu de la competició, el Morell, amb autobusos de l’EMT, amb el servei d’autobusos de l’organització o en tren des de Barcelona i Girona.