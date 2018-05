El servei de salvament de Salou es desplegarà en 19 punts durant l'estiu

Ha començat amb un dispositiu de quinze persones que es doblarà en temporada alta

Actualitzada 22/05/2018 a les 19:47

El servei de salvament i socorrisme de Salou a les platges ha començat i s’allargarà fins el 15 d’octubre. Comptarà amb un dispositiu de quinze persones repartides en catorze punts que s’aniran incrementant coincidint amb el punt àlgid de l’estiu fins arribar a la trentena de socorristes i dinou punts fixes de servei. L’ordenança cívica preveu sancions de 400 euros pel bany amb bandera vermella amb la finalitat de reforçar la seguretat dels banyistes.El servei de socorrisme el presta la concessionària Servitur Salvament SL. Vigilarà de manera activa les platges de Salou amb bases fixes de salvament a Ponent, Llevant, Capellans, i la Llarga i també realitzant rondes per les cales que no posseeixen base de salvament fix i a Cala Crancs (on s’instal·len durant els mesos de juliol i agost).El servei de vigilància inicia a les deu del matí el torn i acaba a les vuit del vespre en temporada alta. Fins al 31 de maig la vigilància està operativa de les deu a les sis de la tarda, de l’1 al 14 de juny entre les deu i les set de la tarda, del 15 de juny al 15 de setembre de les deu a les vuit del vespre, del 16 al 30 de setembre de les deu a les set i la darrera quinzena, fins al 15 d’octubre, de les deu a les sis de la tarda.A les platges de Salou hi ha múltiples serveis, com ara les plataformes d’inflables, entre d’altres instal·lacions aquàtiques que s’instal·len els mesos de juliol i agost;cinc cadires amfíbies per a les persones amb mobilitat reduïda (prèvia cita); una ambulància exclusiva per a atendre les possibles urgències a les platges, una moto d’aigua, dos kayaks, dos taules de rescat, una bicicleta elèctrica ecològica, i dues embarcacions semi-rígides.El regidor de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Protecció Civil, David González, recordava ahir, durant la presentacio del servei, que «podem estar satisfets que l’any passat no hi va haver cap víctima mortal i, la veritat és que, per estadística és complicat, perquè al litoral sempre hi ha molta afluència de banyistes i per tant un risc elevat; però en tot cas, com no podria ser d’una altra manera l’objectiu és repetir la temporada 2018 amb un balanç 0 de víctimes». «Reforcem enguany el treball en equip i més que mai la coordinació amb els serveis de Policia Local», afegia.