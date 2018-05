El projecte de rehabilitació i ampliació de l'Orfeó Canongí ja és una realitat

Els arquitectes reusencs Figuerola-Gavaldà-Romera amb el projecte 'OSSA 60a'

Actualitzada 23/05/2018 a les 15:28

El passat dimarts es va presentar, la Sala d’Actes del Castell de Masricart, la proposta guanyadora del Concurs d’idees per la Rehabilitació del edifici del Orfeó Canongí. La escollida ha estat la proposta amb el lema OSSA 60a dels arquitectes reusencs Figuerola-Gavaldà-Romera, els quals disposen d’una dilatada carrera professional al capdavant de la restauració d’importants monuments i edificis, com la Catedral de Tarragona o el Convent de Santa Anna d’Alcover.L’edifici, de propietat municipal i catalogat com a Bé Cultural d’Interès local, presenta nombroses deficiències de caràcter normatiu, que fan que no sigui apte per continuar amb l’activitat de sala de teatre o sala de concerts. És per aquest motiu que l’Ajuntament va plantejar una rehabilitació normativa, funcional i espaial, per tal de dur-los als estàndards actuals. Alhora el concurs plantejava la necessitat d’una futura ampliació del edifici del Orfeó en una finca adjacent destinada a equipaments públics pel POUM, i que recentment l’Ajuntament també ha adquirit.Un jurat ha estat l'encarregat de valorar les propostes i escollir la que solucionava millor totes les exigències plantejades a les bases del concurs.OSSA 60a mantindrà els valors patrimonial de l'edifici durant la seva rehabilitació. També s'arranjarà la façana principal donant-li molt de protagonisme, sense per pervertir la seva originalitat.El nou edifici annex, de fusta tractada, s'alinearà amb el carrer generant una correcta transició dels edificis residencials.El projecte, en definitiva, busca millorar funcionalment l’equipament i dotar-lo de tot el necessari per fer una vida cultural i social activa.