El Palau Municipal d'Esports de Cambrils preparat per acollir les proves de karate i judo

Actualitzada 23/05/2018 a les 15:10

L'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i el president del Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, Josep Fèlix Ballesteros, han visitat aquest dimecres el Palau Municipal d'Esports de Cambrils. Aquest equipament, que serà l'epicentre de les competicions de karate i judo dels Jocs Mediterranis, ha estat recentment millorat per adaptar-se al certamen.A la visita també hi han assistit el diputat Mateu Montserrat; el comissionat dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor; el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils, Josep Maria Vallès, i d'altres representants dels municipis seus dels Jocs i d'entitats de Cambrils. Durant l'acte, els assistents han visitat el Palau d'Esports i hi han descobert una placa commemorativa.Les actuacions al Palau Municipal d'Esports de Cambrils han tingut un cost de 85.000 euros i han estat cofinançades per la Diputació de Tarragona, amb una aportació de 79.000 euros, i per l'Ajuntament de Cambrils, que hi ha invertit 6.000 euros.Les obres han suposat una millora en l'accessibilitat, la seguretat i l'estalvi energètic de l'equipament. Les actuacions han consistit, entre d'altres, en la substitució de portes d'emergència ja existents, l’increment de mànegues d’aigua contra incendis, la reparació de paviment de terratzo, la rehabilitació de les cobertes, la renovació de finestres i caixes de ventilació i la instal·lació de megafonia al pavelló.El Palau Municipal d'Esports de Cambrils és una de les instal·lacions esportives més utilitzades al municipi. Disposa de dos pavellons coberts que permeten la pràctica de diversos esports, així com sales d'activitats dirigides i piscina coberta. Aquest equipament serà escenari de les proves de karate i judo dels jocs Mediterranis del 23 al 29 de juny.La Diputació de Tarragona ha col·laborat en la millora dels equipaments esportius dels 14 municipis que són seu dels Jocs Mediterranis. És per això que Altafulla, Calafell, Cambrils, Constantí, el Morell, la Pobla de Mafumet, Reus, Salou, la Selva del Camp, Tarragona, Torredembarra, Valls, Vila-seca i el Vendrell gaudeixen avui d'unes excel·lents instal·lacions per als esportistes professionals que participaran en els Jocs. Un cop finalitzi aquest esdeveniment, la ciutadania es beneficiarà d'uns equipaments d'alt nivell que contribuiran a fomentar l'esport, el lleure i la salut.