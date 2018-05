El Festival de Música de Santes Creus estarà dedicat a la Lliga contra el Càncer

S'han programat tres concerts a l'antic dormitori dels monjos del monestir

Després de l'èxit de la primera edició, el Reial Monestir de Santes Creus, a l'Alt Camp, tornarà a celebrar aquest estiu el Festival de Música de Santes Creus. El certamen, iniciativa de la Fundació Música Solidària, recupera els antics festivals que se celebraven al monument durant els anys 70 al segle XX i ho fa amb una voluntat solidària, enguany dedicat a la Lliga contra el Càncer de Tarragona i Terres de l'Ebre. Amb Mozart, Schubert, Haendel i Bach com a protagonistes, s'han programat tres concerts pel 7, 14 i 21 de juliol. Les actuacions es faran des de l'antic dormitori dels monjos del monestir, com ja era tradicional, per la magnificència i sonoritat de l'espai. L'esdeveniment aposta per intèrprets catalans, com són la soprano Maria Mateu, la contralt Marisa Roca, la violinista Maria Florea, el clarinetista Tolo Genestar, el grup de solistes de l'Orquestra del Festival i la pianista Alba Ventura.En el concert inaugural, que tindrà lloc el 7 de juliol, es podrà escoltar una selecció dels grans cors i àries del Messies de Haendel i de les Passions de Bach, amb l'Orquestra del Festival de Santes Creus dirigida pel mestre Comellas, el Cor Montserrat dirigit per Rosa M. Ribera i diferents solistes. El 14 de juliol s'oferirà un concert amb dues obres imprescindibles del repertori cambrístic: el quintet per a clarinet de Mozart, considerada una de les obres més excelses del compositor, i l'enlluernador quintet per a piano La truita de Schubert. El concert de cloenda, el 21 de juliol, estarà íntegrament dedicat a la música de Mozart, en un altre concert simfònic on el públic escoltarà el seu cinquè concert per a violí i orquestra i la simfonia en do major nº 41 Júpiter, l'última que va escriure Mozart.Les entrades es poden adquirir a codetiquets i al mateix monument el dia del concert. El preu de l'entrada (22, 27 i 32 euros) inclou accés al concert, visita guiada al Reial Monestir i, consumició el mateix dia del concert, així com la visita a la Torre de l'Església de Sant Joan a Valls i un tast de vins D.O. Tarragona a concertar.