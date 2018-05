El CDR Cambrils vol que es trenqui el pacte de govern amb el PSC

Per l'entitat és millor «governar en minoria, però amb dignitat»

Davant la negativa i passivitat per part d'ERC i PdCat de Cambrils, de trencar el pacte de govern amb el PSC, des del CDR Cambrils impulsem la campanya via xarxes #Forael155delGoverndeCambrils

Tenim moltes raons per exigir el trencament d'aquest pacte. #ElPobleManaElGovernObeeix pic.twitter.com/qVQZzCqKDw — CDR Cambrils #ElPoderDelPoble (@cdr_cambrils) 22 de maig de 2018

El Comitè de Defensa de la República de Cambrils ha iniciat una campanya a través de les xarxes socials demanant que es trenqui el pacte de govern entre ERC i PDeCat amb el PSC.La plataforma ha enviat una carta als partits independentistes del municipi costaner al·legant que no es pot mantenir el pacte «amb els que donen suport a l'aplicació del 155». Des del CDR Cambrils consideren que ERC i PDeCat «han mantingut una actitud poruga» per tal de no tenir conflictes amb els integrants del pacte.Per això, demanen que es trenqui el pacte de govern i afirmen que és millor «governar en minoria, però amb dignitat».