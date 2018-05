Hi hauria dues persones ferides greus i una il·lesa

Actualitzada 23/05/2018 a les 18:13

Un turisme ha sortit de l'A-7 a Cambrils després de btopar amb un altre. Un dels turismes ha quedat bolcat com a conseqüència de la col·lisió. L'accident s'ha produït al quilòmetre 1.141 en sentit Castelló i ha comportat que un dels carrils de la via hagi quedat tallat. Hi hauria dues persones ferides greus i una il·lesa, segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit.Com a conseqüència de l'incident, l'A-7 compta amb retencions de cinc quilòmetres.