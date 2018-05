Valls acollirà un acte de suport a Cèsar Puig

L’esdeveniment, que tindrà lloc el 30 de maig, comptarà amb una conferència a càrrec de l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas i el catedràtic Joan J. Queralt

Valls-Alt Camp per la Independència ha organitzat de suport a Cèsar Puig, l’ex secretari general d’Interior, que és originari de la capital de l’Alt Camp. L’entitat organitza aquest esdeveniment després que la jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen Lamela confirmés el processament de Puig per organització criminal i un delicte de sedició per l’1-O.L’acte de suport a Cèsar Puig tindrà lloc el dimecres 30 de maig al Claustre de l’antic convent del Carme de Valls. En l’acte hi participaran l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas i el catedràtic Joan J. Queralt, que impartirán la conferència La judicialització del procés.